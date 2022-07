Chiavari: nasce la Scuola di Formazione Teologica. - LevanteNews

Questa mattina il direttore dei corsi, don Federico Pichetto, ha illustrato questo nuovo servizio che si vuol fornire alla diocesi e alla città. Si tratta di rispondere al bisogno di formazione e di pensiero che c’è nella Chiesa (animatori, insegnanti, catechisti, diaconi, ministeri ecclesiali) ma anche nella società (docenti, universitari, appassionati di cultura).

La scuola si presenta con modalità snelle e funzionali perché consente di seguire le lezioni in presenza (nel seminario) on line (al giovedì) e in altre città della diocesi (martedì). Le tematiche coprono un arco di 4 settimane. Gli orari in presenza saranno fissi alle 19,15 e alle 21. Nei centri della diocesi alle ore 21.

Alcuni esempi dell’offerta formativa:

corso sull’introduzione al Buddhismo o su Lutero

corso sulle malattie mentali o sulle neuroscienze

corso sull’informazione o sulla politica prima delle politiche

corso sugli abusi nella chiesa o sull’omosessualità

corso sul tema lavoro/diritti o sull’America Latina

Il corso garantisce la qualifica di “cultore della materia”.

la governance : la scuola è gestita da un direttore in carica per 3 anni che si avvale di un consiglio della scuola composto da tutti i direttori degli uffici della Curia e da un Comitato Scienfico (4 uomoni e 4 donne, tutti giovani che svolgono attività lavorative ed hanno diverse competenze, dal fisico all’economista, dal giurista ello psiclogo).

È previsto un colloquio finale che verterà su una tesina proposta dal candidato.

La scuola avrà una rivista on line “Il Portico di Ottavia” e un sito internet dove iscriversi, prenotare e pagare i corsi; la scuola è presente su Youtube, faceboo, instagram, twitter e sono previsti esperimenti su linkedin o twich.

I nomi dei docenti e dei membri del Comitato saranno resi noti al momento dell’inaugurazione il 10 settembre alle ore 10.30 – le iscrizioni si apriranno il12 settembre – le lezioni inizieranno lunedì 3 ottobre. Sono disponibili le locandine con il qrcode per vedere i programmi; da oggi aprono i canali social all’indirizzo/username sft.chiavari; da settembre sarà operativo il sito www.sft.chiavari.com inoltre è attiva la mail per iscriversi: sft.chiavari@gmail.com