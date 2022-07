Chiavari: incontro con Giovanni Lindo Ferretti - LevanteNews

Si è svolto ieri sera nel giardino della Società Economica un avvincente incontro con Giovanni Lindo Ferretti, intervistato da Enrico Rovegno e Paolo Bonini.

Nel corso della serata è emerso un personaggio di grande spessore che, con estrema semplicità e sincerità, ha raccontato la propria vita di cantante, scrittore cresciuto nell’Emilia rossa. Artista pank ha incontrato moltissime persone e grazie a questi rapporti profondi e costruttivi, ha visto crescere il proprio bisogno di spiritualità, a costo di deludere una parte cospicua del proprio pubblico.

Ferretti ricerca l’essenziale (che è imperscrutabile!) e scrive per liberare la mente dai troppi pensieri. Spiega che conosce sempre meno gente che prega e per questo ha voluto scrivere un libro sul suo modo di pregare. Si è poi accorto, guardando alla sua produzione musicale passata, che cantare è stato un modo per pregare.

Oggi la linea di discriminazione temporale è prima e dopo l’introduzione dei cellulari: il telefonino ha cambiato il mondo non solo da punto di vista sociale ma anche antropologico. Si è tornati al panem et circenses ma il circo è aperto 24 ore su 24. Va constatato che la Chiesa è depositaria di cose che servono all’uomo, al di là dei limiti umani dei suoi ministri.