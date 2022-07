Cavi: scontro tra scooter. Chiavari: malore in spiaggia - LevanteNews

Fine settimana con una Riviera da tutto esaurito. Col raddoppio della popolazione aumentano anche le persone che accusano malesseri. Una situazione aggravata dal caldo (anche se le notti sono più fresche) e dal covid. Stamattina nella prime 12 ore della giornata, una trentina gli interventi effettuati dal 118 di Lavagna di cui una decina per pazienti in codice rosso.

Scontro tra scooter a Cavi di Lavagna lungo la via Aurelia poco dopo le 11. Una delle due donne coinvolte ha subito un arresto cardiocircolatorio poi superato grazie all’intervento del 118 con Tango1, i militi della Croce Verde di Sestri Levate e della Croce Rossa di Lavagna. L’iniziale codice rosso è stato quindi declassato in giallo. Le due scooteriste sono state trasportate al pronto soccorso di Lavagna. Intervento dei carabinieri per stabilire dinamica e responsabilità.

Prima delle 12, arresto cardiocircolatorio per un uomo, privo di documenti, che stava prendendo il sole sulla spiaggia di Preli a Chiavari. Scattato l’allarme è subito intervenuto il 118 con Tango 1 che ha stabilizzato il bagnante inviandolo quindi in codice rosso al pronto soccorso. Sul posto per chiarire quanto avvenuto, la guardia costiera.