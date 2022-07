Camogli: turista cade in mare, in codice rosso al San Martino - LevanteNews

Poco dopo le 11 una turista spagnola in crociera con la Msc, si trovava a Camogli quando, sulla calata portuale, si è sentita male finendo sulla banchina e quindi in mare. Alla scena ha assistito un giovane medico che non ha esitato a gettarsi in mare e recuperare, con l’aiuto di una seconda persona, il corpo della donna, 78 anni, che rischiava di annegare. Nel frattempo, scattata la richiesta di soccorso, interveniva il 118 di Genova con Golf-6 e la Croce Verde di Camogli che accompagnava la paziente, in codice rosso a causa di un profondo trauma cranico, al pronto soccorso del San Martino. Del caso si occupa Mario Zappalà, comandante della Capitaneria di Camogli.

Nelle foto (di Consuelo Pallavicini) il punto dove è avvenuto l’incidente