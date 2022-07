Camogli: San Rocco si prepara alla festa patronale - LevanteNews

Martedì 16 agosto, San Rocco di Camogli celebra il patrono in cui onore viene organizzato lo storico premio di fedeltà del cane. Specialmente per gli abitanti più anziani, in primo piano restano gli appuntamenti religiosi che iniziano sabato 13 (ore 21) con l’adorazione eucaristica. Il triduo di preparazione prosegue domenica 14 e lunedì 15 alle 18.30; sempre nella bela chiesa parrocchiale.

Martedì 16 alle 11 messa solenne accompagnata dalla Cantoria parrocchiale; alle 18,15 (circa) la benedizione dei cani; alle 18,30 canto dei vespri, preghiera al Santo; a seguire la processione e la benedizione con la sacra reliquia; parteciperà la Confraternita della santissima annunziata di Ruta con il crocifisso processionale e la la scuola musicale Banda Città di Camogli.