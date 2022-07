Monterosso: lunedì per la rassegna "Un mare di libri" Paolo Crepet - LevanteNews

Dal comune di Monterosso

Primo appuntamento di agosto per la rassegna Monterosso Un Mare di Libri 2022!

๐‹๐ฎ๐ง๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿยฐ ๐š๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ, Molo dei Pescatori, Monterosso al Mare (SP) alle ore 21.30

๐๐š๐จ๐ฅ๐จ ๐‚๐ซ๐ž๐ฉ๐ž๐ญ presenta โ€œ๐‹๐ž๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐ฌ๐จ๐ ๐ง๐ข. ๐”๐ง ๐ฆ๐ž๐ญ๐จ๐๐จ ๐ž๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐ซ๐ข๐ญ๐ซ๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐จโ€, Mondadori

Letture di Roberto Alinghieri

Interviene Emanuela Cavallo

Siamo nel pieno di quella che papa Francesco ha definito una catastrofe educativa: molti adulti si sentono sperduti, impreparati, quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e ๐ข ๐ ๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ข ๐ฌ๐ข ๐ญ๐ซ๐จ๐ฏ๐š๐ง๐จ ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐ข. In un mondo che cambia con rapiditร , รจ piรน che mai necessario ripensare il difficile compito di educare. Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi trentโ€™anni, mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, Paolo Crepet offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno definito ยซil metodo Crepetยป. Un lungo viaggio, che pone al centro ๐ข๐ฅ ๐›๐ข๐ฌ๐จ๐ ๐ง๐จ ๐๐ข ๐ซ๐ข๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ ๐ž๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€, ๐ฅ๐š ๐ฌ๐œ๐ฎ๐จ๐ฅ๐š, ๐ข๐ฅ ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ญ๐ซ๐š ๐ฅ๐ž ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข, ๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ.