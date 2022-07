Covid: c'è un decesso a Sestri (27 luglio).152 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero è segnalato un decesso avvenuto il 24 luglio all’ospedale di Sestri. Nella Asl4 sono 152 i nuovi contagi e 26 gli ospedalizzati.

In Liguria con 1.486 in più, giungono a 2.534.662 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 3.429.512 i tamponi antigenici rapidi (6.746). Il totale dei casi positivi è 532.322 (+1.605), mentre gli attuali sono 21.511 (-409).

Sono 468 (5) i ricoverati in ospedale di cui 7 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 19.842 (-455) persone mentre i guariti sono 505.374 (2.008). I decessi sono 5437.