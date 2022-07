Camogli: un divieto di transito. Fai da te o autorizzato? - LevanteNews

In una Camogli strapiena di turisti, tavolini e divanetti da dehors ingombrano le strette strade a mare, come ai tempi del lockdown. Dopo il caso di via Rosselli, dove è stato eliminato un posteggio per agevolare un privato, alcuni lettori ci hanno segnalato che in prossimità di calata porto è apparso un cartello che ha notevolmente stupito e anche irritato.

A Camogli si può interdire a piacimento il passaggio in un caruggio? Qualcuno lo ha autorizzato? E in caso contrario perché le forze dell’ordine non hanno fatto rimuovere il cartello? Qualcuno informa il prefetto di ciò che avviene? (m.m.)