Camogli: Stella Maris, il programma - LevanteNews

A Camogli, domenica 7 agosto, Festa della Stella Maris

Programma

ore 10.15: partenza dal porticciolo di Camogli verso Punta Chiappa delle imbarcazioni pavesate con la presenza del bucintoro “U Dragun”. A disposizione motonave Battellieri Golfo Paradiso gratuita per i partecipanti. Da venerdì 5 agosto presso la Pro Loco di Camogli saranno disponibili i biglietti gratuiti per salire a bordo della motonave e partecipare alla processione sul mare.

Si invitano tutti i cittadini a partecipare con le proprie imbarcazioni pavesate alla tradizionale processione sul mare

ore 10.30: partenza dalla Chiesa di San Nicolò della processione con il quadro dedicato alla Stella Maris

ore 11.00: benedizione delle imbarcazioni e Messa all’aperto a Punta Chiappa presso l’altare della Stella Maris

ore 12.30: premiazione “Stella Maris” alla migliore imbarcazione pavesata

Dalle ore 16.30: “Il Dragun porta i bambini” – partenza dall’imbarcadero.

Dalle ore 20.30: consegna dei lumini galleggianti da parte delle associazioni camogliesi presso le spiagge del Rivo Giorgio e del Rio Gentile e a Punta Chiappa

Ore 21.15 Posa in mare dei lumini galleggianti

ore 21.45: spettacolo in mare con “U Dragun” e le canoe del “Gruppo Sportivo Camogli”

Sabato e domenica mercatino della Stella Maris in Via Repubblica e Via XX Settembre

Per informazioni: Comune di Camogli – tel. 0185 729030-61 culturaturismosport@comune.camogli.ge.it / Pro Loco Camogli – tel. 0185 771066 info@prolococamogli.it

foto di Consuelo Pallavicini