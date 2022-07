Camogli in Musica: i concerti - LevanteNews

Da Dario Bonuccelli, vicedirettore artistico del GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso

Ritorna come ogni estate il Festival Camogli in Musica del GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso APS: quattro concerti di musica classica tra il 4 e il 18 agosto, nelle sedi del Sublimis Boutique Hotel e del Chiostro N.S. del Boschetto.

Sarà la giovane flautista Cecilia Oneto, accompagnata da Dario Bonuccelli, a dare il via alla rassegna, il 4 agosto al Sublimis Boutique Hotel: un programma incentrato sul Romanticismo tedesco con musiche di Schubert e Reinecke. L’8 agosto, sempre al Sublimis, si eseguirà il Morgen Piano Trio, una formazione di giovani musicisti che hanno già all’attivo una importante carriera internazionale e che prossimamente parteciperanno al prestigioso concorso Trio di Trieste. Entrambi i concerti vedranno l’alternanza di convivialità e musica: l’Hotel proporrà un aperitivo alle 17.30, dopodiché avrà luogo la prima parte del concerto. Durante l’intervallo, sarà possibile bere ancora qualcosa, prima di ascoltare la seconda parte del concerto. Per questi due eventi, a ingresso gratuito, è obbligatoria la consumazione (a prezzo promozionale – euro 15 flute di benvenuto, cocktail e piatto).

I successivi appuntamenti si svolgeranno invece al Chiostro N. S. del Boschetto, alle ore 21.15: il 13 agosto la Camerata Musicale Ligure proporrà un omaggio a Giuseppe Mazzini, in occasione del 150° anniversario della morte. In questa occasione, Josè Scanu suonerà proprio la chitarra appartenuta al celebre politico genovese, che era anche valido musicista e compositore. Ancora la chitarra protagonista, insieme al mandolino, il 18 agosto, in collaborazione con la XVI Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra: saranno i docenti dei corsi ad esibirsi in formazioni varie, fino al quintetto. Anche i concerti del Boschetto sono ad ingresso gratuito. I concerti sono realizzati con il contributo e il patrocinio del Comune di Camogli.

Per maggiori informazioni potete contattarci alla nostra mail musicamogli@gmail.com o al 375 6667587 (anche WhatsApp); è anche possibile consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook.

