Surf/ Red Bull Surfin’ Levanto: due donne sul podio - LevanteNews

Pensi al surf e nella testa subito si apre l’immagine delle spiagge californiane, delle isole Hawaii o dell’Australia. Non è però necessario andare dalla parte opposta del mondo per surfare, ma anche in Italia esistono luoghi adatti, che regalano onde meravigliose. È il caso di Levanto, la splendida città ligure a fianco delle Cinque Terre. Red Bull Surfin’ Levanto è stato il primo contest di questo genere, con un regolamento unico e stravagante che ha visto i surfisti cimentarsi in trick inediti utilizzando esclusivamente soft-top board.

Il Waiting period, per aspettare le condizioni di onda migliori per chiamare il contest, ha rispettato le previsioni e, 48h prima, è stata chiamata la gara per ieri, 27 luglio.

Il contest si è svolto in quattro heat, con successive semifinali e finale, con un totale di 30 partecipanti. Nonostante i partecipanti non fossero pro, lo spettacolo è stato assicurato da trick inediti come verticali, verticale tre appoggi (con la testa appoggiata), flip, poser style, meditation position (seduto gambe incrociate), one foot position, e altri trick inediti su soft-board. Anche la tavola andava però conquistata: la gara infatti prevedeva una beach-run che permetteva ai primi arrivati in spiaggia di scegliere la soft-board migliore.

La premiazione dei vincitori (Credit Andra Zaffaroni)

A trionfare sono stati: Gregorio Marchelli al primo posto, Francesca Lari al secondo posto e Angelica Soraggi sul terzo gradino del podio.

Red Bull Surfin’ Levanto non è solo un contest ma un vero e proprio contenitore di attività. Dall’11 al 17 luglio, ad esempio, ha preso vita, fronte Casinò di Levanto, il Village ufficiale di Red Bull Surfin’ Levanto in cui è stato possibile partecipare a: Surftraining, Yoga, surfskate, SUP cruising nel parco marino delle Cinque Terre e ovviamente surf workshop!

L’evento è stato reso possibile dal supporto del comune di Levanto che punta a rendere la città la capitate del Surf in Italia e dalla partnership con Euroglass, Fitsurf, Scuola Surf Levanto e Scuola Surf Brothers Levanto.

Lo spirito sportivo non viene mai meno, ma il Red Bull Surfin’ Levanto vuole dimostrare che il surf è uno sport meraviglioso, inclusivo e accessibile a tutti.

In alto una foto dall’alto di Levanto (Credit @rommel_rj_prollamante)

In basso due dei trick visti durante il contest (Credit Ale Sport foto)

