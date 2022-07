Sestri: "Via Lombardia alta, nessuna pulizia e rischio incendi" - LevanteNews

Alcuni abitanti di via Lombardia a Sestri Levante segnalano al Comune la necessità di pulire periodicamente la parte di via Lombardia situata oltre le scuole.

“La vostra testata ha dato risalto alla pulizia extra che è stata fatta in alcune strade di Sestri Levante, ottima informazione…… e ottimo lavoro da parte del Comune. Noi abitiamo in Via Lombardia sempre a Sestri Levante e la strada, non solo non è mai stata pulita in questi ultimi tempi, ma non ha beneficiato delle pulizie extra promosse dal Comune”

I lettori proseguono: “Perché non inviate un vostro giornalista ad esaminare la strada fino in cima (perché il Comune ha disposto di pulire detta strada fino alla scuola) ed il resto è lasciato alle grandi piogge che, vista la notevole pendenza della strada, puliscono abbastanza bene. Il problema è che non piove!!!!! Inoltre esiste anche un altro atroce problema che il Comune “snobba”, la pulizia del bosco oltre la strada. Nessuno pulisce ed il rischio incendi è molto elevato”.

Alcune immagini