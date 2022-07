I carabinieri indagano su un episodio avvenuto ieri pochi minuti dopo la mezzanotte in via 25 Aprile a Sestri Levante. Il 118 con Tango1 e la Croce Verde di Sestri Levante sono stati chiamati a soccorrere un uomo presumibilmente ferito da una coltellata. In un primo momento il paziente è stato inviato al pronto soccorso Lavagna in codice rosso, poi declassato in giallo. Al momento non è dato sapere la dinamica e il movente dell’episodio.