'Santa': l'opposizione abbandona l'aula "Sindaco arrogante" - LevanteNews

Comunicato stampa congiunto gruppi Progetto Santa Insieme Con Voi e L’alternativa per Santa Caversazio sindaco

Si trasmette il comunicato letto nel consiglio comunale di questa sera, al seguito del quale i gruppi di opposizione hanno abbandonato il consiglio in segno di protesta.

“I Consiglieri di opposizione, in maniera unitaria, denunciano per l’ennesima volta l’atteggiamento autoritario ed arrogante del Sindaco Donadoni.

La Consigliera Brunetti, Presidente della Commissione Affari Istituzionali, è stata invitata il giorno 18 luglio u.s. a convocare una Commissione per il giorno 21 luglio, senza che le fosse data la possibilità di decidere giorno, orario, durata ed oggetto della stessa.

Convocare una commissione di un’ora con 7 pratiche all’O.d.G., di cui alcune molto estese, con due giorni e mezzo di preavviso e documenti incompleti è formalmente possibile, ma nella sostanza conferma l’opinione malsana che il nostro Sindaco ha delle assemblee rappresentative, viste come un fastidio, da limitare nei tempi e nelle prerogative, anziché come un luogo di discussione positiva, con rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini.

Le dichiarazioni rese a verbale dal Sindaco, per cui la volontà dei consiglieri sarebbe, in ogni occasione, quella di bloccare i lavori dell’Amministrazione, è tendenziosa ed offensiva. Il nostro lavoro si è sempre distinto per la correttezza e per il rispetto dell’Istituzione comunale.

Conferma di questo è stata la volontà di partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, così come anche in questo caso, in cui in nostra assenza sarebbero mancate le presidenze e le vicepresidenze delle commissioni.

Proprio nel rispetto istituzionale e del corposo lavoro svolto dagli Uffici, abbiamo preferito svolgere regolarmente le sedute e permettere alle pratiche di essere discusse ed approvate in questo Consiglio.

Questo stesso rispetto, come ben noto e confermato dalle dichiarazioni del Sindaco rese nel verbale della seduta di Commissione, non ci è mai stato tuttavia a nostra volta tributato.

Per questo motivo, non volendo accettare il principio per cui l’autoritarismo, l’arroganza e la prevaricazione si sostituiscano al rispetto delle Istituzioni e dei rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini, non parteciperemo, con grande rammarico, alle discussioni di questo Consiglio Comunale.

Siamo consci dell’importanza del nostro gesto, rinunciando al nostro diritto di parola sulle decisioni che riguardano la collettività, ma pensiamo che sia giusto che i cittadini sappiano che c’è chi, limitando la nostra azione, limita la democraticità dell’istituzione che li rappresenta.

Come è giusto che sappiano che un’altra città, dove siano rispettate e valorizzate le opinioni e le competenze di tutti, è possibile, e che noi stiamo lavorando per costruirla”.

I gruppi

L’alternativa per Santa

Progetto Santa Insieme Con Voi