'Santa': "Lavori al cimitero grazie all'opposizione" - LevanteNews

Da “Progetto Santa insieme a voi”

Finalmente dopo le nostre continue denunce l’ amministrazione di Santa procederà ad una straordinaria manutenzione del cimitero . Da tempo denunciamo con foto e comunicati l’abbandono cimiteriale in cui riposano i nostri cari, ma adesso siamo contenti ed orgogliosi che il nostro impegno nel denunciare le inefficienze in città abbiano soluzioni . Speriamo che i tempi non siano sempre gli stessi, cioè molto lunghi, ma il gruppo “progetto Santa insieme con voi” continuerà a vigilare ed a infornare i cittadini. La nostra campagna politica contro il degrado in città continua.