Recco: in Consiglio comunale i lavori alla galleria Megli - LevanteNews

Il Consiglio comunale, su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, ha approvato con i soli voti favorevoli della maggioranza l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2022. Si tratta di un adempimento di legge che deve essere effettuato entro il 31 luglio di ogni anno, attraverso il quale vengono apportate le ultime variazioni ai capitoli di spesa e verificata l’esistenza degli equilibri generali di bilancio.

Il Consiglio comunale, in data 16 giugno, aveva già approvato una variazione di bilancio con la quale era stata applicata quota parte dell’avanzo di amministrazione per un importo pari a un 1.591.130 euro.

È poi sopravvenuta la necessità di assicurare la copertura finanziaria ad altre spese per 56.390 euro.

A seguito di tutte queste variazioni, il pareggio di bilancio finanziario si attesta, per l’esercizio 2022, sull’importo di 18.478.920 euro.

In sede di dichiarazione di voto il consigliere Gian Luca Buccilli (Civica) ha preso atto del permanere degli equilibri di bilancio per quanto riguarda sia la gestione di competenza sia quella dei residui e della cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Il capogruppo di Civica ha comunque sottolineato come i documenti contabili evidenzino una crescita della spesa corrente che fa lievitare il fabbisogno dell’ente e quindi l’onere fiscale a carico dei contribuenti.

Nella proposta di deliberazione presentata dal sindaco Carlo Gandolfo si è data evidenza all’esistenza di un debito fuori bilancio di importo pari a 1.865 euro, la cui legittimità era stata in precedenza riconosciuta dallo stesso organo consiliare.

Si tratta di una spesa correlata a una lite insorta tra il Comune e il signor Francesco Bisso, tacitata dagli eredi con un atto di conciliazione.

Su proposta dell’assessore Francesca Aprile, l’Assemblea ha infine approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione e l’assegnazione dei tredici minialloggi di Piazzale Olimpia, per adeguarlo al mutato quadro normativo di riferimento e alle riscontrate situazioni di bisogno.

Da segnalare che, oltre ai consiglieri di maggioranza (tutti presenti ad eccezione di Franco Senarega), hanno votato a favore del provvedimento anche Sergio Siri (ImmaginaRecco) e Gian Luca Buccilli (Civica).

Tra i banchi dell’opposizione erano assenti Ivana Romano, Marcello Napoli e Giuseppe Rotunno.

A inizio seduta il consigliere Gian Luca Buccilli, con un’apposita espressione di sentimento, ha richiamato l’attenzione del sindaco sui disagi a pendolari, turisti, viaggiatori occasionali provocati dai lavori all’interno della galleria Megli, e lo ha invitato a farsi parte diligente affinché Rfi-Trenitalia fornisca un’informazione maggiormente puntuale (che a oggi manca) e soprattutto implementi le misure già adottate, che risultano insufficienti a compensare le corse soppresse.

Per il capogruppo di Civica a Rfi dovrà essere intimato di provvedere alla risistemazione della pavimentazione dell’area antistante la stazione ferroviaria, già oggi pericolosamente sconnessa, anche a titolo di risarcimento del danno provocato dai posteggi sottratti alla collettività dai mezzi meccanici impegnati nel cantiere che insiste sulla linea ferroviaria tra Recco e Nervi.