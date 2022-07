RASSEGNA STAMPA. Treni, disagi per i lavori in galleria - LevanteNews

Oggi giovedì 28 luglio, auguri a Nazario. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “L’ira turba la mente ed accieca la ragione”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Treni: una mattina tra ritardi e sospiri per i lavori nella galleria di Megli “Il primo giorno è stato un inferno”.

Sestri Levante: nasce il parco acquatico. Lavagna: “Il covid frena il pronto soccorso ampliato. Le nuove stanze operative solo da domani; la protesta del sindacato”. Lavagna: supermercato di Arenelle, rigettate le osservazioni dei privati. Lavagna: lancia bici in spiaggia e ferisce ragazzina. Chiavari: Tari, regolamenti e depuratore accendono il Consiglio comunale. Chiavari: Fossi di Ri, approvato il progetto. Zoagli: sfiducia alla consigliera ai trasporti, richiesta respinta.

Santa Margherita Ligure: tampona auto e fugge, denunciato.

Neirone: con lo scooter contro daino, bacino fratturato. Moconesi: “Tiziano era un gran lavoratore, grave perdita per la valle”. Cicagna: in arrivo 580.000 euro per il poliambulatorio. San Colombano: Franco Amadori lascia e rimette le deleghe. Borzonasca: il paese del giorno, Sopralacroce.