Rapallo: porto Riva, una corazzata a difesa della città - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Questa mattina, insieme ad una rappresentanza di Sales Costruzioni, società esecutrice dell’intervento, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha svolto un sopralluogo presso il cantiere di ricostruzione del porto turistico cittadino.

Queste le sue parole al termine della visita: “Parliamo di un’opera titanica, realizzata con gli strumenti tecnologici più avanzati e le competenze professionali migliori sul mercato coordinate da Bizzi & Partners. Tutto questo, dalla prossima estate, doterà la Città del Porto turistico più competitivo e sicuro del Mediterraneo. Le opere strutturali a difesa dell’abitato, in tempi record, sono ormai in via di conclusione.”

“Il passo successivo prevede la realizzazione delle opere a terra. Insieme ai nuovi pontili, una nuova passeggiata collegata al lungomare con giochi di luce, zone ricreative, negozi e aree separate dedicate alla cantieristica – ha concluso il primo cittadino – Si lavora senza sosta per una nuova visione di infrastruttura, un porto “dei servizi” in armonia con le esigenze dei cittadini e degli ospiti, sempre più parte integrante di Rapallo.”