Portofino: prima ricarica in Italia per imbarcazioni elettriche - LevanteNews

il Gruppo Enel è stato pioniere 10 anni fa con la mobilità elettrica per autoveicoli, e lo è anche oggi per le imbarcazioni.

Domani, venerdì 29 luglio, alle ore 9 a Molo Umberto I, si terrà l’inaugurazione della prima infrastruttura di ricarica per imbarcazioni elettriche in Italia di Enel X Way. Sarà un’occasione per presentare il progetto di mobilità elettrica integrata di Portofino e mostrare come funziona un’infrastruttura di ricarica per imbarcazioni green.