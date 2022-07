Portofino: lunedì al teatrino Strehler la seconda serata dell'International Festival - LevanteNews

Dal comune di Portofino su Facebook

Lunedì 1 Agosto, alle ore 21, presso il teatrino Giorgio Strehler avrà luogo la seconda serata del Portofino International Festival.

Protagonisti di questo appuntamento saranno i The Moochers, giovane formazione swing’n’roll. La band è composta da Filippo Cuomo (pianoforte e voce), Marcello Borsano (batteria) e Andrea Ferrera (contrabbasso).

Durante la serata verranno attraversate le atmosfere degli anni ‘30, ‘40, ‘50 e ‘60 del secolo scorso, fasi storiche di grande fermento musicale di balli scatenati.

Alle ore 20, a precedere il concerto, si terrà un aperitivo di benvenuto (previa prenotazione) a base di Dufour a’ la Rose, offerto dall’omonima azienda produttrice. Inoltre, la serata sarà allietata da un momento di dolcezza, grazie allo storica cioccolateria Buffa.

Essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione. Per l’evento è richiesto un dress code tipico degli anni ‘30 e ‘40.

Si ringrazia per l’organizzazione il Direttore artistico Franco Cerri.

Per info e prenotazioni contattare alla mail info@portofinointernationalfestiva.com, oppure al numero 3490943332.