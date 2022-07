Framura: "Invernario", collettiva a Serra dal 29 al 31 luglio - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Invernario: fotografia | video | arte digitale – Nei carruggi di Framura (Sp) località Setta dal 29 al 31 Luglio. Orari: 19-23

In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Framura.

Invernario è una collettiva di arti visive a cura di Taryn Ferrentino – “Le Officine” spazio dedicato.

Le opere di una quindicina di artisti, già presentate a Reggio Emilia nel contesto del Festival della Fotografia Europea, sono state selezionate tramite una open call lanciata sul web e sui canali social durante l’inverno del 2022 che poneva questo quesito: il futuro della terra vivrà “un’invincibile estate”: cosa salveresti del mondo come lo hai conosciuto per consegnarlo alla generazione del 2150?

Invernario ha voluto creare le condizioni per un esercizio di immaginazione sul “mondo che verrà” attraverso una riflessione su ciò che supponiamo non ci sarà più: uno sguardo al presente come se fosse già estinto. Come sarà un mondo senza inverno? quanto altro scomparirà? cosa vorremmo consegnare alla generazione del 2150 e per farne cosa? Ogni sapere, animale, pianta, luogo, visione, memoria, oggetto selezionato ci mette di fronte all’atto di determinare contemporaneamente cosa riteniamo davvero importante adesso e cosa immaginiamo possa essere strumento per affrontare il futuro. Una pratica immaginativa doppia che lega la visione del presente a quella del futuro possibile, un allenamento cognitivo per guardare alla complessità, pensare il futuro, elaborare scenari alternativi.