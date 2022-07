Chiavari: Fabio Barbero, Paola Pastorelli e la generazione del '68 - LevanteNews

Da Partecip@ttiva, associazione culturale di impegno socio-politico che opera nel territorio del Tigullio

L’associazione culturale Partecip@ttiva propone un interessante incontro culturale venerdì 29 alle 20:45 presso l’Auditorium della Filarmonica in Largo Pessagno a Chiavari. Ospite dell’associazione sarà Fabio Barbero, che presenterà il suo saggio “Giorgio Gaber, Sandro Luporini e la generazione del 68”.

Il testo è un’analisi degli spettacoli di teatro canzone della coppia Gaber-Luporini negli anni Settanta, grazie alla quale l’autore approfondisce le relazioni di questo teatro musicale con il contesto storico, sociale, culturale, artistico e politico di quel periodo.

In particolare produce un’analisi dei contenuti di tre spettacoli degli anni Settanta: Anche per oggi non si vola (1974-1976), Libertà obbligatoria (1976-1978) e Polli d’allevamento (1978-1979). Ad aiutare Barbero nella presentazione del saggio sarà la giornalista Paola Pastorelli.

L’incontro proposto da Partecip@ttiva è il primo di una serie di appuntamenti che seguiranno nei prossimi mesi: già in cantiere infatti ci sono un convegno sul delicato tema della violenza sulle donne ed incontro sul tema della transizione energetica.