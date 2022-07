Calcio/ Lavagnese, iniziata la nuova stagione - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

E’ iniziata ufficialmente ieri la stagione dei bianconeri desiderosi di riscattarsi dalla passata stagione che li ha visti retrocedere in Eccellenza dopo ventuno stagioni consecutive in Serie D.

La squadra si é radunata agli ordini dei mister Cammaroto e Ranieri, del preparatore dei portieri Roncone, del preparatore atletico Gabiano, del massaggiatore Scivoletto e alla presenza di tutto lo staff dirigenziale, brevi discorsi di circostanza per il Presidente Stefano Compagnoni, il DS Andrea Croci e mister Vincenzo Cammaroto, poi una sgambata e via.

Questa mattina sono state invece effettuate le visite medico sportive presso la struttura convenzionata “Casa della salute” di Chiavari, mentre al pomeriggio primo vero allenamento; per la prima settimana ci sarà una sola seduta di allenamento al pomeriggio, dalla prossima anche al mattino.

In attesa di sapere a quale campionato verranno assegnati i bianconeri, sono nel frattempo stati decisi dal Comitato Regionale ligure i primi impegni ufficiali, ovvero i triangolari di Coppa Italia di Eccellenza: la Lavagnese disputerà le sue gare il 24 e il 28 agosto contro Rapallo Rivarolese e Athletic Club Albaro, ancora da definire l’effettivo ordine in attesa della prima gara del girone il 21 proprio ta rapallesi e genovesi.

Questo al momento l’elenco dei calciatori presenti alla preparazione:

Portieri – Adornato, Agosta (05).

Difensori – Avellino, Bacherotti (03), Cosentino (04), Garbarino (02), Podestà (05), Profumo (02), Sanguineti Tommaso (03), Zavatto.

Centrocampisti – Berardi, Lauro (03), Lupo (05), Orvieto (03), Sanguineti Federico, Tagliavacche,

*********************************************************************************

La Società comunica di essersi accordata per usufruire delle prestazioni sportive del giovane esterno leva 2003 Tommaso Bacherotti. Tommaso, dopo essere cresciuto calcisticamente nel Genoa ha disputato due campionati Under 17 e Under 18 collezionando 18 presenze e 2 reti, mentre nell’ultima stagione si é alternato tra Imperia e Ligorna con cui ha disputato complessivamente 15 partite. A Tommaso l’augurio da parte di tutta la società di fare bene e crescere insieme verso proficui traguardi.

La Società comunica che è stato tesserato questo pomeriggio un attaccante classe 1999. Ahmed Sako, nato il 24 agosto 1999 a Bergamo, ha doppio passaporto italiano e ivoriano. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta ha poi militato in Serie D con il Caravaggio prima di fare esperienza in giro per l’Europa. Juvenes Dogana nel campionato sanmarinese, Wels in Austria, Pajde Mohlin in Svizzera, Amiens in Francia e per chiudere gli ultimi mesi della passata stagione in Eccellenza siciliana con il Palazzolo dove ha realizzato 7 reti in 11 gare. Ad Ahmed, calciatore statuario con fisico possente, la società augura di raggiungere grandi traguardi insieme.