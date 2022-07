Dal Calcio ACD Riese

Ufficializziamo un nuovo arrivo in casa Riese. Presentiamo Federico Calori portiere classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’ Entella , ha poi maturato esperienze in eccellenza con la Sammargheritese ed in Promozione con il Real Fieschi.

A Federico da parte di tutta la famiglia Riese un caloroso benvenuto ed un augurio per la stagione che verrà.