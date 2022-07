Avegno: "Tasse comunali aumentate agli onesti che pagano" - LevanteNews

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, Consiglieri del Gruppo Consigliare AttivaAvegno

Negli ultimi consigli comunali (con nostro voto contrario!) sono stati approvati ulteriori aumenti proposti dalla Giunta Comunale per l’anno 2022 delle aliquote IMU (dal 1,00 al 1,06%), dell’addizionale IRPEF comunale (dal 0,70 al 0,80 %) oltre che approvato il piano economico finanziario della TARI che ha previsto un aumento del 180% dei costi della raccolta rifiuti; solo queste manovre comporteranno maggiori spese per una famiglia media (composta da quattro persone) valutabile dai 300 ai 400 euro/anno. Aggravando così la situazione economica delle famiglie, già messa in crisi dagli aumenti dei costi delle utenze (gas ed energia elettrica).

Consideriamo ingiustificabili gli aumenti dei Tributi comunali anche per l’anno 2022, tanto più che il Sindaco Canevello durante l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2021 ha sostenuto che grazie alle maggiori entrate tributarie degli anni precedenti erano già stati raggiunti gli obiettivi di risanamento del disavanzo dell’ente. Risanamento imposto dalla Corte dei Conti, che però aveva raccomandato non l’aumento delle tasse ma il contrasto all’evasione, ad oggi solo scritto sulla carta e non ancora realizzato.

Nella realtà oggi stanno pagando le tasse, e anche aumentate, sempre gli stessi cittadini onesti. Quindi se già alla fine dell’anno 2021 i cittadini di Avegno, anche in periodo di pandemia, avevano ripianato il disavanzo di amministrazione causato dalla Giunta Canevello, che motivo c’ era di aumentare nuovamente i tributi comunali anche per l’anno 2022?

A questa semplice domanda abbiamo cercato di dare una risposta leggendo tra le righe del consuntivo 2021 per verificarne la correttezza, per comprendere se quel risultato positivo di amministrazione certificato dalla Giunta fosse reale; ad oggi risulta essere un avanzo tecnico che significa un miglioramento del bilancio, ma non ancora un “ buon stato di salute”.

Alle nostre perplessità direttamente espresse in Consiglio, il Sindaco ha risposto stizzito invitandoci a segnalare quelle che riteniamo incongruenze agli enti competenti (La Corte dei Conti per la Liguria) quindi a maggio abbiamo presentato una memoria, a cui probabilmente la Corte dei Conti risponderà nel mese di settembre.

Sperando di non avere nuovamente ragione come era avvenuto nel bilancio consuntivo 2019 e nell’attesa che la Corte esamini i bilanci, i residenti di Avegno hanno già cominciato a farsi carico degli ulteriori aumenti ingiustificati decisi dall’Amministrazione.