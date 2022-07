Lavagna: nuovo supermercato, il no di Officina" - LevanteNews

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, Officina Lavagnese

Ieri, 27 luglio 2022, a Lavagna si è svolto il Consiglio comunale con 10 punti all’ODG. Una delle pratiche più delicate è stata quella inserita al n. 9 con la richiesta sottoposta al Consiglio Comunale e volta ad un “Progetto per la realizzazione di un nuovo complesso commerciale previa variante urbanistica ed il rilascio della licenza di vendita Commerciale Alimentare, funzionale al progetto a Cavi Arenelle – Scoglio.

Lo scorso anno la stessa società, PIX Development SRL, aveva sottoposto un progetto deliberato da Giunta e Consiglio ma poi sospeso dalla Regione per problemi ambientali, da quanto risulta. La richiesta è stata ripresentata e riproposta nel Consiglio comunale del 29 aprile 2022; successivamente sono pervenute le osservazioni degli abitanti e quindi le controdeduzioni da parte dei tecnici del comune.

Come Officina lavagnese riteniamo ben fondate tutte le 7 osservazioni avanzate e di fronte a questo progetto continuiamo a porci gli interrogativi già esposti in precedenza, che vogliamo ribadire ancora una volta:

– Riteniamo che non si possa continuare a procedere per varianti poichè queste non permettono di organizzare gli interventi urbanistici secondo un quadro di sviluppo complessivo che dovrebbe essere redatto dall’organo politico-amministrativo. Il rischio infatti è che si proceda sulla base soltanto delle richieste dei privati.

– Continuiamo a dire senza stancarci che urge partire quanto meno con un lavoro preparatorio in vista della redazione del prossimo Piano urbanistico, altrimenti ne scaturiscono scelte improvvisate. Nel caso specifico l’esame del progetto e le osservazioni avanzate fanno sorgere immediatamente la domanda se sia veramente necessario un nuovo supermercato e di quelle dimensioni a Lavagna, se siano stati valutati gli effetti sugli abitanti della zona e sugli esercizi commerciali esistenti nel quartiere e nell’intera città, viste le effettive dimensioni di questo centro. Sappiamo che la categoria interessata comincia a porsi delle domande su questo nuovo insediamento, dopo l’affanno sofferto con il covid.

– Non crediamo che sia sufficiente rilevare lo stato di degrado dell’area per accettare qualunque soluzione venga proposta. Forse sarebbe più costruttivo cercare altre alternative che abbiano più a cuore l’interesse pubblico piuttosto che quello dei privati. Ribadiamo quanto già detto in precedenza e proponiamo di pensare in prospettiva ad un centro turistico-culturale e sportivo, mettendo in atto l’idea di rivalorizzare Cavi Arenelle e Lavagna stessa, senza svendere questo angolo della città che ha sicuramente bisogno di risistemazione decorosa, di rilancio e di parcheggi.

– Facciamo notare ancora una volta che invece di una rigenerazione dell’area, la stessa verrebbe congestionata ancor di più per il passaggio di mezzi pesanti, necessari per l’approvvigionamento e per il flusso continuo dei clienti del supermercato. Insomma Arenelle non avrebbe alcun rilancio ma si troverebbe a pagare caro quest’altra costruzione. Troppi supermercati affollano il Tigullio ed ormai abbiamo visto che le altre città vicine hanno cambiato strategia al riguardo, cercando di dare un’anima alle città volgendosi non più ai grandi spazi commerciali ma a polmoni socio-culturali e ricreativo-sportivi .

In conclusione riteniamo le osservazioni pertinenti, misurate e puntuali in cui si valuta, seppur in modo diversificato, lo stato delle cose e le conseguenze piuttosto pesanti per il quartiere di Arenelle, se la variante e il progetto andassero in porto.

Come Officina lavagnese chiediamo quindi che le osservazioni non vengano rigettate ma siano la base per ulteriore analisi e per un confronto aperto con chi vive la zona ed ha la percezione di quanto può costare agli abitanti di Arenelle e di Lavagna tutta concedere la variante per un progetto simile.

Tra l’altro ancora una volta dobbiamo rilevare che l’amministrazione tende a non ascoltare la citta’ e a portare avanti le proprie scelte senza confrontarsi con i cittadini. Ci permettiamo inoltre di rilevare che , nelle controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini, alcune affermazioni sono in contrasto proprio con le scelte dell’amministrazione:

infatti nelle controdeduzioni si afferma che in attesa dei nuovi strumenti urbanistici il Piano Regolatore del 1998, pur risultando non più adeguato alle mutate necessità del territorio, continua ad essere in vigore. Ma il PRG prevedeva per questa area una destinazione ad uso turistico ricettivo e l’ amministrazione invece ha deciso in un attimo di modificarlo senza eccessive preoccupazioni per permettere la realizzazione di questa iniziativa privata.

In un’altra controdeduzione, al fine di giustificare la scelta di aprire questa nuova struttura commerciale, che, badate bene, si configura come la più grande sul territorio di Lavagna, si afferma che questa iniziativa potrà “valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese…” Ma questa struttura, per le sue dimensioni rischia di fare esattamente l’opposto nei confronti dei negozi di quartiere, e di quelli del centro storico.

Il voto di Officina Lavagnese è stato decisamente contrario all’approvazione della pratica.