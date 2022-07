Sestri: Aspettando Pane & Olio, tour guidati al frantoio della Cooperativa Olivicoltori - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

La Cooperativa Olivicoltori Sestresi in collaborazione con Mediaterraneo Servizi, società in-house del Comune di Sestri Levante, organizza per il mese di agosto tour guidati alla scoperta dei sapori di un tempo. Un percorso nella storia della gastronomia locale che percorrerà tutta la produzione dell’oro giallo ligure, l’olio extravergine di oliva, scoprendone tutte le fasi, dalla raccolta delle olive fino alla tavola.

Nel 2010 la Cooperativa, con il contributo della Provincia di Genova, recuperò due antichi torchi con vite in legno e base di pietra e una macina sempre di pietra, perfettamente integra, un piccolo tesoro artigianale che ha dato la possibilità e la soddisfazione di poter ricostruire, nell’edificio attiguo alla sede, un antico frantoio degli inizi dell’800.

Da qui inizierà l’Evo Tour, tutti i venerdì, dalle ore 9.30, presso il frantoio della Cooperativa sarà possibile approfondire la tradizione olivicola tramandata fino ad oggi, scoprire le tecniche utilizzate e assistere alla spiegazione dell’utilizzo dei vari macchinari. La mattinata proseguirà con la visita all’ oliveto dove si conosceranno i metodi di raccolta e potatura degli ulivi. Il tour si concluderà all’interno della Bottega dei Sapori, lo spazio adiacente al Museo delle Eccellenze, dove sono esposti e venduti i prodotti locali e l’olio extravergine d’oliva. Qui sarà possibile l’assaggio dell’olio con una degustazione di focaccia genovese e crostini con paté di olive e pesto. Un piccolo omaggio sarà donato dalla Cooperativa ai partecipanti all’iniziativa.

Dichiara l’amministratore di Mediaterraneo Servizi: “Da diversi anni collaboriamo con la Cooperativa Olivicoltori in un’ottica di crescita e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Promuovere e supportare la cultura agroalimentare dei prodotti tipici locali è uno degli obiettivi che ci siamo posti fin dall’inizio della nostra attività, e di anno in anno cerchiamo di concretizzare questo impegno” continua Marcello Massucco “L’EvoTour è un’anticipazione della prossima edizione di Pane e Olio, che si terrà la prima settimana di dicembre. Nell’Infopoint della Baia del Silenzio sarà inoltre disponibile, per tutto il mese di agosto, uno spazio espositivo dei prodotti della Cooperativa”.

L’Evo Tour di Aspettando Pane e Olio 2022 sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di 10 persone, al costo di Euro 10 a persona, gratuito per bambini di età inferiore ai 10 anni.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 del giovedì chiamando l’Ufficio Iat di Sestri Levante.