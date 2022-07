Santo Stefano d'Aveto: tante iniziative nel fresco della valle - LevanteNews

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto

Santo Stefano d’Aveto si sta animando sempre di più e anche gli eventi iniziano ad essere sempre più ricchi.

Questa sera nel Bocciodromo Arvigo ci sarà la Serata di Enigmistica un passatempo divertente per grandi e piccini, domani sera appuntamento ad Amborzasco all’Agriristoro Vecchia Falegnameria per la Gara di Karaoke con Luca Storace.

Da giovedì a sabato i maestri di sci e MTB hanno organizzato tre giorni di Bike School, all’insegna del divertimento, per migliorare la tecnica.

Dopo una settimana di studio al fresco, gli allievi della Masterclass di Clarinetto si esibiranno in Concerto nel giardino della Piazza della Chiesa diretti da Giuseppe Laruccia, docente al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Nella giornata internazionale dell’amicizia a Santo Stefano d’Aveto ci sarà Bambini in festa, un evento di due giorni dedicato ai bambini, sabato mattina alle 10 ci sarà la Caccia a tesoro in paese, nel pomeriggio ci sarà la possibilità di partecipare ai Laboratori del Formaggio dell’Az. Agricola Mooretti, domenica pomeriggio dalle 15.30 nelle vie del paese ci sarà lo spettacolo degli Artisti di strada “AssaltiNbrancO Artist Crew”.

As.P.E.T.A. ha organizzato per sabato 30 il Carnevale Estivo. Partenza da Rocca alle 18:30, corteo in maschera fino in paese con tappe aperitivo lungo la strada. Ad accogliervi in paese, nella piazza del castello, stand gastronomici con birra e vino a fiumi!

Camminata metabolica al Prato della Cipolla in collaborazione con SkyArea ed Estetica Glamour per un allenamento facile e divertente.

Domenica sera As.P.E.T.A. ha ridato vita ad un evento molto in voga negli anni passati, è stato rinnovato ma viene riproposto il famoso Giro Bar, con un nuovo titolo: Aveto quiz, info e iscrizioni ufficio IAT 018588046.

La seggiovia sarà aperta nel fine settimana, domenica potrete salire sino al Monte Bue e degustare un ottimo pranzo a quota 1700 m s.l.m.

La Val d’Aveto vi aspetta!!!!

