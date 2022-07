Recco: "Treni e disagi, lettera all'assessore Berrino" - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Desta scalpore constatare l’insufficienza dei rimedi messi in atto per ovviare al disservizio del trasporto su rotaia in concomitanza dei lavori in via di esecuzione, dal 25/7 al 5/9 per mettere in sicurezza alcune gallerie del tratto Genova La Spezia

Ritenendo che la suddetta situazione possa e debba essere alleviata e nel timore che il caldo eccezionale e il picco pandemico possano influire in modo ulteriormente negativo, Il Consigliere Regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, Il consigliere Comunale di Sori2020più Ilaria Bozzo e il Consigliere Comunale di ImmaginaRecco Sergio Siri, hanno ritenuto di chiedere (tramite lettera allegata) la costituzione urgente di un tavolo di confronto fra tutti i soggetti interessati, all’Assessore Regionale ai Trasporti Giovanni Berrino.

***

Egregio Assessore

Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, Trasporti,

Rapporti con le Organizzazioni Sindacali,

Turismo, Fiere turistiche e Grandi Eventi

Dottor Giovanni Berrino

Oggetto: richiesta urgente di costituzione di tavolo di confronto tra Ferrovie, Regione e Comuni colpiti dal grave disservizio causato dalla soppressione di convogli sulla linea La Spezia-Genova.

Egregio Assessore,

come certamente saprà da lunedì 25/7 u.s. Trenitalia ha disposto la soppressione di alcuni convogli che collegano La Spezia e Genova. La motivazione è la necessità di porre in essere una messa in sicurezza all’interno di alcune gallerie della tratta e i lavori si protrarranno fino al 4/9 p.v. Come era facile immaginare, forti disagi sono iniziati fin da subito perché è stata interessata la fascia oraria 6-9.

Cosa accadrà nell’imminente periodo di agosto, ferragosto e ferie in una tratta nota per la

frequentazione turistica e di prossimità estiva?

Questo taglio ha avuto immediate ripercussioni negative sui numerosi pendolari che ogni giorno dal Tigullio e dal Golfo Paradiso si spostano verso Genova e viceversa.

E avrà inevitabili ripercussioni economiche sul tessuto turistico e ricettivo della riviera di levante, già provata dalla pandemia Covid 19.

Non mettiamo certo in discussione la necessità di porre in sicurezza le infrastrutture.

Poniamo però il problema di un grave disservizio occorso sulla linea e che non può essere

“sopportato” dai numerosi utenti fino al 4/9 p.v.

Purtroppo l’opzione di consentire ai viaggiatori con abbonamento sia mensile che annuale di accedere, senza prenotazione, ad alcuni treni Intercity non è sufficiente: i treni continuano comunque ad essere eccessivamente affollati e i pendolari continuano a ricevere informazioni vaghe sugli orari dei bus sostitutivi.

A fortiori si fa presente che l’eccessivo affollamento non è solo un grave disservizio soprattutto durante una strana estate da record di bollino rosso, ma pone anche una questione di salute pubblica trovandoci nel pieno di un’ennesima ondata pandemica Covid 19.

Alla luce di quanto sopra, al fine di trovare quanto prima una soluzione condivisa che consenta la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza con relative chiusure e che consenta anche una fruizione del servizio di trasporto degno di questo nome, chiediamo con la presente la costituzione urgente di un tavolo di tutti i soggetti interessati (Ferrovie, Regione, Comuni) al fine di valutare e decidere iniziative urgenti e necessarie quali a titolo di esempio:

-aggiunta di carrozze ai treni non soppressi,

-orario certo e frequente di partenze dei bus sostitutivi,

-previsione di far fermare gli Intercity –qualora le fermate non fossero già previste – anche nei Comuni interessati dai disagi,

-informazione cartellonistica chiara ed evidente nelle stazioni per i viaggiatori.

Certi di un Suo intervento a riguardo, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Consigliere Regionale Capogruppo di Linea Condivisa Giovanni Battista Pastorino

Consigliere Comunale Lista Civica Immagina Recco Sergio Siri

Consigliera Comunale Lista Civica Per Sori Ilaria Bozzo