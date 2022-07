Recco: sabato concerto d'organo a Megli (ore 21.15) - LevanteNews

Dall’Associazione culturale “Rapallo Musica”

Sabato 30 luglio 2022 a Recco nella Chiesa Parrocchiale della N.S. delle Grazie, Megli (Via Salvo D’Acquisto 66 a Megli, Recco – Genova) alle ore 21.15: concerto d’organo: Roberto Padoin, organo (Organo Giacomo Locatelli, 1890

Si terrà sabato 30 luglio presso la Chiesa Parrocchiale di N.S. delle Grazie di Megli il secondo e ultimo concerto recchese del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. Ne sarà protagonista il concertista veneto Roberto Padoin, organista titolare del Duomo di Serravalle – Vittorio Veneto (TV). Per la prima volta nel corso della storia del Festival Organistico Internazionale sarà quindi possibile ascoltare l’organo “Giacomo Locatelli” (1890) in un vasto repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. La rassegna è organizzata come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Regione Liguria e del Comune di Recco.

Roberto Pasoin. Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia conseguendo i diplomi di Organo con S. Tonon, Musica Prepolifonica con P. Ernetti, Composizione, Musica Corale e Direzione di coro con M. Viezzer. Ha seguito vari corsi di perfezionamento per la musica organistica e da camera e ha studiato Direzione d’orchestra con L. Descev. Direttore dal 1989 al 2007 dell’Orchestra da Camera Accademia Veneta, ha svolto con questo gruppo un’ampia attività concertistica, di concertazione e registrazione di CD. Sia come direttore che come esecutore ha scelto di affrontare brani di differenti epoche storiche, ponendo sempre attenzione alle relative prassi esecutive nell’intento di proporre sonorità e stili musicali opportunamente diversificati. Come solista all’organo è frequentemente invitato a festival e rassegne in Italia e nei vari paesi europei, esibendosi in sedi prestigiose e presentando un repertorio che si estende dagli autori antichi fino ai contemporanei, dei quali ha presentato varie prime esecuzioni. Ha inciso un CD di musiche venete per organo tra ‘700 e ‘800, due CD dedicati alle forme di variazione dal XVII al XX secolo e un CD con musiche di M. Viezzer (1925-2009). È frequentemente invitato a far parte di giurie di concorsi organistici nazionali ed internazionali ed è membro della Commissione di Musica Sacra della propria diocesi per la quale si interessa al restauro degli organi storici e alla progettazione di nuovi strumenti. È autore di musiche per organo e per formazioni cameristiche, e di vari brani per coro eseguiti in concerti e concorsi in Italia e all’estero ed entrati nel repertorio di parecchie formazioni corali. Sue musiche corali sono state pubblicate, scelte per varie incisioni discografiche e trasmesse dalla RAI e da altre emittenti. Fino al 2019 è stato docente di Pratica Organistica e Canto Gregoriano e di Organo al Conservatorio di Venezia. È organista al Duomo di Serravalle – Vittorio Veneto dove è anche direttore artistico della “Rassegna Internazionale di Musica per Organo”.

L’organo. Organo costruito da Giacomo Locatelli nel 1890, n. d’opus 86. Possiede una tastiera di 58 tasti ed estensione Do1-La5 con divisione in bassi-soprani fra Si2-Do3 e una pedaliera di 20 pedali Do1-Sol2. I registri sono azionati da manette poste in due colonne a destra della tastiera, secondo la seguente disposizione: Campanelli, Cornetto I, Cornetto 2, Fagotto Bassi 8 P., Trombe Soprani 8 Piedi, Violoncello Soprani 8 Piedi, Oboe Soprani 8 Piedi, Corno Inglese 16 Piedi, Viola Armonica Bassi 4 Piedi, Flauto in ottava B, Flauto in 8 Soprani 4 Piedi, Flauto traversiere 8 Piedi, Ottavino Soprani 2 Piedi, Principale Bassi 8 Piedi, Principale Soprani 8 Piedi, Ottava Bassi 4 Piedi, Ottava Soprani 4 Piedi, Quintadecima 2 Piedi, Decimanona e 22. Vigesima Sesta e Nona, Contrabasso 16 Piedi, Unione tasto al pedale, Voce Umana al 2. Do 8 Piedi. Terzamano. Tremolo. Avvisatore Alzamantici. Pedaletti frontali per: Fagotto Bassi 8 P. – Trombe Soprani 8 Piedi – Corno Inglese – Ottavino Soprani 2 Piedi – unione Tasto al Pedale – Tremolo all’Eco – Terzamano – Timballone.

Prossimi appuntamenti.

Mercoledì 3 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo Prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica”, composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Viviana Marella, flauto; Antonio Delfino, organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Domenica 7 agosto 2022 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso. Ensemble Vocale L’una e cinque. Mauro Cossu, organo

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Oratorio dei Bianchi João Vaz (P), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M. Corrado Franzoia, organo

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Basilica dei SS. Gervasio e Protasio. Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim, Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 concerto di campane

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Oratorio dei Neri. Jasmine Vorhauser (A), flauto; Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 concerto di campane

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15. Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco). Gruppo di danza storica Balastorie Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla. Matteo Venturini, organo

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15. Basilica dei SS. Gervasio e Protasio. Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 concerto di campane

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15. Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari. Francesco Grigoli, organo

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15. Santuario di San Secondo. Stanislav Šurin (SK), organo.