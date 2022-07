Recco: iniziati i lavori in via Rebora, per renderla più sicura - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sono partiti questa mattina i lavori per riqualificare e dare una nuova conformazione ai marciapiedi nel tratto iniziale di via Rebora, approvati nei giorni scorsi dalla Giunta Gandolfo per un investimento di 25mila euro. L’intervento, inoltre, contempla l’abbattimento delle barriere architettoniche anche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via San Francesco.

“La soluzione progettuale prevista – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – prevede l’allargamento del marciapiede sul lato monte, per permetterne l’uso ai pedoni senza rischi; una nuova pavimentazione sul lato mare e il superamento di tutte le barriere architettoniche presenti nell’area. Inoltre, per aumentare la sicurezza stradale sarà eseguita una leggera deviazione all’asse stradale per imporre la riduzione della velocità alle auto provenienti dal levante su via Romagneno. La nostra volontà è sempre quella di intervenire nelle aree più critiche, cercando di migliorare la quotidianità dei nostri cittadini”.