Recco: angolo dell'arte, espone Margherita Cavassa - LevanteNews

Dalla Proloco Recco

Espone l’artista Margherita Cavassa dal 29 Luglio al 7 Agosto orari di apertura dal Lunedi al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00.

Continua presso l’atrio della Sala Polivalente Franco Lavoratori l’esposizione “L’angolo dell’arte”, uno spazio espositivo riservato agli Over 65 per far conoscere le proprie passioni ed esporre disegni, dipinti, sculture e collezioni.

Margherita è un’artista che da anni si dedica ad uno dei suoi principali interessi, l’attività pittorica.

La passione per la pittura, unita all’amore per la natura, la portano inizialmente a indirizzarsi verso la pittura botanica e naturalistica, disciplina che prevede la riproduzione dal vero di soggetti del mondo vegetale e animale nei più minuziosi dettagli.

Successivamente si è dedicata alla rappresentazione del paesaggio, raffigurato con la nitidezza tipica dei naturalisti, utilizzando varie tecniche: tempera, acquerello, pastello. Nel corso degli anni ha partecipato ad esposizioni anche fuori Liguria

Tutta la cittadinanza ed i turisti sono quindi invitati a visitare questa interessante esposizione pittorica.

L’ “Angolo dell’Arte” è un’iniziativa realizzata nell’ambito del patto di sussidiarietà “Anziani: benessere in Liguria” della Regione Liguria a cui ha partecipato UNPLI Liguria APS, in collaborazione con Pro Loco Recco e Comune di Recco, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.