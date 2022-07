RASSEGNA STAMPA. Barbareschi porta sullo schermo Peter Giannini - LevanteNews

Oggi, mercoledì 27 luglio, auguri a Natalia. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Temporali di mattina, per la campagna una rovina”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Favale: Luca Barbareschi interpreterà Amedeo Giannini in un film che coinvolge Rai e partner Usa. Balneari: tutto secondo copione, approvata la norma delle gare; ed ora i decreti attuativi. Siccità: situazione critica a Castiglione Chiavarese

Lavagna: tris di bandiere, arriva anche la “Spiga verde” per lo sviluppo rurale. Chiavari: oggi si riunisce il Consioglio comunale con otto gruppi consigliari. Chiavari: domani conferenza dei sindaci. Chiavari: aperte le iscrizioni alla mensa scolastica. Leivi: il sentiero del giorno, 15 chilometri di chiese e fortezze. Zoagli: sempre gravi le condizioni dell’ustionato.

Rapallo: Bagnasco resta a fare il sindaco. Rapallo: chiude la slumeria Savio. Rapallo: l’improvvisa notorietà della comica Giulia Musso. Santa Margherita Ligure: ponte non percorribile lungo la pedonale San Siro-San Lorenzo. Santa Margherita Ligure: si barrica in casa per quasi 12 ore contro lo sfratto.

Camogli: torna la Stella Maris. Camogli: sicurezza a San Frutrtuoso, arrivano i guardaparco regionali.

Lumarzo: serramentista di Gattorna, Tiziano Rovegno 60 anni, muore durante il lavoro. Ne: addio a Maria Luisa Parma. Ne: piromani dietro l’incendio di Fruisolino.