Rapallo: vico dell'Amore, galleria d'arte a cielo aperto - LevanteNews

Un vicoletto trasformato in una galleria d’arte a cielo aperto. Accade a Rapallo, in vico dell’Amore, una traversa di vico Fortunato Liceti, che a sua volta si diparte da via Giuseppe Mazzini, la via pedonale per eccellenza del centro di Rapallo. La manifestazione si intitola “Dipingi il Centro Storico 2 – Arte e creatività all’aria aperta”, verrà inaugurata ufficialmente domenica 31 luglio ed è organizzata dalla Pro Loco Capitaneato di Rapallo (organizzazione promozionale del territorio creata da Umberto Ricci nel 2009). La mostra chiuderà il 30 settembre 2022.

In questi giorni è ancora in fase di allestimento, con i quadri che vengono affissi uno ad uno alle pareti del vicolo. Anima della manifestazione è Pino Romano, noto commerciante di preziosi del centro storico, che insieme al fratello Alberto Romano e ai soci della Pro Loco sta materialmente allestendo la mostra.

“Quella di quest’anno è la seconda edizione – spiega Romano – e siamo riusciti un po’ ad ampliarla, con alcune innovazioni tecniche, grazie all’aiuto del Comune di Rapallo che ci ha dato anche il patrocinio ufficiale. Tutta l’esposizione è protetta da telecamere in funzione H24, e sarà illuminata tutta la notte, in modo da essere visitabile anche dai nottambuli che escono dai locali. Tutti gli artisti possono partecipare con le loro opere. I temi di quest’anno sono due: “I colori del mio mondo”, e “Ville, edifici storici e arte della Liguria”. Alcuni quadri sono protetti dalle eventuali intemperie con cornici, altri sono ricoperti da vernici speciali protettive. Abbiamo scelto di rivitalizzare questo vicoletto perché proprio qui ci fu la prima sede della nostra pro loco. E’ una tipica stradina dei centri storici liguri: ci sono ancora i panni stesi alle finestre. Tutti i quadri sono delle donazioni. Domenica alle 1830 dopo la messa daremo un assegno alla parrocchia, da utilizzare per fare beneficenza”.

Diverse le manifestazioni collaterali previste dal programma. Ci sarà un omaggio al pittore da strada Nerone Uselli; ci sarà la presentazione di un libro di Remo Simonetti, intitolato “PirotecnicaMente”, sull’arte dei fuochi d’artificio. Tutte le informazioni sul sito della pro loco Capitaneato di Rapallo.