Rapallo: giovedì 28 concerto dell'organista Fausto Caporali - LevanteNews

Da I Musicanti del Castello

Giovedì 28 Luglio 2022 alle ore 21.15 sesto appuntamento con la “Musica negli Oratori 2022”: nella Chiesa di San Francesco a Rapallo si avrà l’onore di ascoltare il Maestro Fausto Caporali, noto concertista d’organo, docente e Maestro di improvvisazione e titolare del grande organo della Cattedrale di Cremona. Una figura notevole del panorama organistico internazionale sarà quindi ospite a Rapallo, e tutto ciò suscita grande emozione anche per la nostra Associazione.

Il programma copre un periodo di due secoli: potremo ascoltare brani di Liszt, Paganini “Il moto perpetuo”, “l’Aria sulla IV corda” di Bach e la “Toccata op. 53 n.6” di L. Vierne.

Il tutto sarà integrato da improvvisazioni sui brani in programma e su temi preparati per l’occasione. Il curriculum del Maestro è decisamente corposo: dopo essersi perfezionato in Germania e Francia e aver analizzato in particolare l’improvvisazione organistica con maestri di nota fama internazionale, ha collaborato come critico musicale su Arte

Organaria Italiana, Armonia di voci e Rivista Internazionale di Musica Sacra. È attivo

anche come compositore: ha elaborato alcuni Concerti per organo, Cantate per coro e

voce recitante, Mottetti spirituali e composizioni per organo solo. Tra le sue collaborazioni spiccano quelle con diversi solisti della Scala di Milano e Antonella Ruggiero.

L’organo della Chiesa di San Francesco, della ditta Marin di Genova, dispone di 83 canne disposte nelle tre campate e profilo piatto. È uno strumento prettamente romantico a due tastiere con una pedaliera radiale completa e adatto soprattutto all’esecuzione della musica romantica disponendo di un “espressivo” con registri come il Concerto violini, la Viola da Gamba e l’Oboe. È a trasmissione elettrica con la consolle posizionata dietro

l’altare maggiore e le canne alle sue spalle.