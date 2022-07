Finalmente in via di conclusione le operazioni di posa dei canali di collettamento delle acque bianche. si completa così, grazie al lavoro dell’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e degli uffici comunali, un’opera preventiva di fondamentale importanza per limitare fenomeni di allagamento nel centro cittadino in caso di forti piogge.

La conclusione definitiva è prevista nei primi giorni di agosto con le operazioni di asfaltatura.