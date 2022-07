Ne: festa della birra a Statale, buona la prima - LevanteNews

Dal Comune di Ne

Riuscitissima la prima edizione di “E…Statë a tutta birra” che, sabato 23 Luglio, ha visto come protagonista la birra Santa Rita , proprio nella frazione di Statale, sede dello stabilimento Fonti Santa Rita che, dopo anni di inattività, ha riaperto in grande stile con una birra dal sapore tutto valgraveglino, che si sta facendo conoscere sul mercato locale e non solo.

Sono stati numerosi gli avventori che, per l’occasione, hanno raggiunto Statale, e hanno apprezzato i sapori tradizionali della cucina ligure abbinati alla genuinità della birra Santa Rita…se ci si aggiunge poi la bellezza degli scorci del borgo, il fresco dell’Alta Valle e la musica di Massimo Dj69 e Monica…la serata è proseguita proprio “a tutta birra”!

“Volontà dell’Amministrazione Garibaldi è promuovere tutto il territorio, perché ogni frazione ha le sue bellezze da scoprire e, manifestazioni come quella di sabato, sono un invito non solo a venirci a trovare, ma a vivere appieno la nostra Valle”- questa è la nota conclusiva della Consigliera Loredana Arpe, promotrice attiva dell’evento.