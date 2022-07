Dal Comune di Ne

In data 27 luglio 2022, Open Fiber Spa ha dato inizio ai lavori di progettazione, costruzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche del territorio comunale di Ne.

Si tratta di un intervento molto atteso per la comunità della Val Graveglia, perché un’adeguata connessione a internet è ormai indispensabile per qualsiasi tipo di attività lavorativa e non solo, ma anche per lo studio e la ricerca scolastica, per la telemedicina.