Lettere/ "Cinghiali, attentato all'igiene; serve disinfezione" - LevanteNews

Da Alessandra Burigana

Sono tornati anche stanotte, alle 4 del mattino, gli ungulati sul luogo del banchetto di ieri. Erano in 7 di cui 3 adulti e 4 cuccioli. Affamatissimi, hanno rovesciato quattro cassonetti senza fatica, totalmente indisturbati. Non sono riusciti a capovolgere un solo cassonetto più pesante nonostante numerosi tentativi effettuati con tecnica perfetta.

Dopo aver compiuto uno scempio sul marciapiede, si sono diretti verso via Roma e il lungomare alla ricerca di altri cassonetti da devastare.

Alle 5 un camioncino della nettezza urbana, forse avvertito prontamente, è arrivato a raccogliere i resti del banchetto.

La questione da porre è questa.

Il marciapiede è sgombro e i cassonetti al loro posto come se nulla fosse accaduto. Di prima mattina ci passeranno molte persone ignare di cosa stanno calpestando.

Ma quella sporcizia è un attentato all’igiene. Dovrebbero essere lavati e disinfettati sia i cassonetti che il suolo del marciapiede. Dovrebbe passare, subito dopo la raccolta, una idropulitrice.

Questo punto di passaggio della città è molto affollato, transitano carrozzine bambini anziani e tutti quelli diretti in centro, turisti inclusi.

A pochi metri c’è un supermercato e un’edicola dei giornali.

Non basta raccogliere lo scempio dei cinghiali e poi lasciare tutto come se niente fosse successo.

Occorre lavare e disinfettare perché quel che resta fa veramente schifo.

Che il Comune prenda in esame questo rimedio, oltre alle barricate che sta già programmando in periferia.