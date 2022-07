Ginnastica estetica/ A Recco la prima squadra ligure - LevanteNews

Dallo staff Pro Recco Gym Club

L’Aesthetic Group Gymnastics (AGG) ossia la ginnastica estetica di gruppo, è una disciplina che si è sviluppata in Finlandia ed Estonia a partire dal 1950. Attualmente non è riconosciuta dalla Fédération Internationale de Gymnastique, quindi nel 2003 è stata istituita la Federazione Internazionale di ginnastica di gruppo estetico (IFAGG). In Italia le competizioni sono regolate dalla FISAC (Federazione Sport Acrobatici e Coreografici) e la responsabile nazionale del settore attualmente è Yana Romanova.

AGG è arte, espressione e sentimento combinati in uno sport competitivo di alto livello. Lo sport richiede qualità fisiche come flessibilità, equilibrio, velocità, forza, coordinazione e senso del ritmo, in cui i movimenti del corpo sono enfatizzati nel flusso espressivo ed estetico.

La prima squadra di Ginnastica Estetica di gruppo della Liguria, è stata creata a Recco e come da tradizione, veste i colori bianco-celesti. Le atlete della Pro Recco Gym Club ASD (PRG), durante il 2022, hanno conquistato solo medaglie d’oro, sia in competizioni nazionali che internazionali.

In virtù dei risultati raggiunti, le ragazze allenate da Giulia Angelino, hanno quindi ottenuto la convocazione più ambita e si stanno preparando per i prossimi campionati Mondiali, in programma in Austria a fine Novembre.

Il lustro dell’evento e il desiderio costante di crescita, hanno spinto la squadra formata da Elisa Chiappalone, Alice Bacigalupo. Myrea Minervini, Michelle Minervini, Lisamaria Brignole, Ilaria Garbarino e Tailon Hoxha ad un lavoro estivo crescente e accurato. Intervento mirato, quindi, quello della responsabile Yana Romanova, che è giunta in terra Ligure apposta per perfezionare l’esercizio della PRG. L’allenamento di controllo, volto ad aumentare il valore tecnico dell’esercizio e la qualità del movimento del team, ha dato stimolo a tutto il gruppo, che consapevole del grande lavoro da dover condurre, affronterà i prossimi mesi spingendo al massimo.

“Impegno e passione, sono le due parole che sceglierei per descrivere la nostra prima squadra. Speriamo che queste ragazze possano raggiungere i loro obiettivi, noi proveremo a condurle dove vogliono arrivare. Il nostro sogno è che diventino un esempio per i più piccoli.” sono le parole di Federico Manicioppi, il presidente.

Dal 12 Settembre, alla Pro Recco Gym Club, partiranno i corsi per tutte le fasce d’età: babygym, start-up, élite e settore agonistico.

(Foto le ragazze PRG con Yana Romanova)