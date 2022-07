Covid: c'è un decesso a Sestri (26 luglio). 148 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero nella Asl4 sono 148 i nuovi contagi e 34 gli ospedalizzati.

In Liguria con 941 in più, giungono a 2.532.118 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 3.415.876 i tamponi antigenici rapidi (7.096). Il totale dei casi positivi è 529.226 (+1711), mentre gli attuali sono 22.511 (-212).

Sono 481 (5) i ricoverati in ospedale di cui 11 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 21.093 (-967) persone mentre i guariti sono 501.290 (1913). I decessi sono 5425.

CORONAVIRUS, REPORT POSITIVI SARS COV-2 RICOVERATI 27/07/2022

31% Pazienti ricoverati positivi a sars-cov2, con forme medie o gravi per cause covid-19 correlate

69% Pazienti positivi a sars-cov2, con forme asintomatiche o con sintomi lievi, ricoverati per altre cause cliniche non correlate a covid 19

Il valore percentuale è determinato dall’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti presenti nella giornata del 26/07, attraverso il modello di sorveglianza basato su prevalenza puntuale, cioè la fotografia della situazione clinica dei pazienti al momento della rilevazione.