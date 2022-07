Chiavari: "No delle minoranze all'eliminazione delle barriere" - LevanteNews

Dall’uffucio stampa del Comune di Chiavari

Durante la seduta di consiglio comunale di questa sera i consiglieri di minoranza votano contro l’approvazione del regolamento del museo di Palazzo Rocca (pratica n.16 all’ordine del giorno), atto funzionale alla partecipazione ad un bando del PNRR finalizzato all’ottenimento di fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche della struttura storica.

“Siamo davvero stupiti del voto contrario di tutti i membri della minoranza, soprattutto del consigliere Bettoli – sono le parole del sindaco Federico Messuti a seguito del voto – In campagna elettorale, proprio lui non ha perso occasione di proclamarsi paladino dell’eliminazione delle barriere architettoniche, non sapendo che il nostro comune è stato il primo, tra quelli del comprensorio, a dotarsi del Peba. E proprio ora che ha la possibilità di fare qualcosa di concreto, insieme ai colleghi seduti tra i banchi della minoranza, non approva un regolamento che costituisce un passo necessario all’ottenimento delle risorse per il superamento delle barriere, consentendo così a tutti i cittadini o turisti di fruire dello spazio pubblico, senza limitazioni. Tante le loro parole, ma puntualmente smentite dai fatti”.