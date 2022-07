Chiavari: mercatino agroalimentare e visita alle chiese di S. Giovanni e S. Giacomo - LevanteNews

Da Confesercenti Tigullio

Nuovo appuntamento, sabato 30 e domenica 31 luglio, con“Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare organizzato ogni ultimo weekend del mese da Confesercenti Genova, con il patrocinio del Comune di Chiavari: lungo via Rivarola, come sempre, troveranno posto i tanti banchi di prodotti enogastronomici a chilometro zero e indicazione geografica protetta che esaltano le tipicità liguri e delle altre regioni italiane.

Inoltre nella mattinata di sabato, con ritrovo alle 9,45 davanti al Caffè Defilla, è prevista la visita guidata alle chiese di San Giovanni Battista e di San Giacomo di Rupinaro, realizzata in collaborazione con Federagit Confesercenti: San Giovanni, nel centro della città medievale, conserva opere di grandi artisti del barocco genovese. San Giacomo, che sorge lungo il percorso dell’antico pellegrinaggio per Santiago di Compostela, custodisce, a sua volta, tele ispirate alla vita e alla leggenda dell’apostolo Giacomo. Informazioni e prenotazioni al numero 010.2485129.