 Chiavari: incontro tra il sindaco e il direttore generale dell'Asl-4 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

«Continuiamo il percorso intrapreso in questi anni con Asl4, lavorando per soddisfare le necessità del nostro territorio. Un’occasione per comunicare le richieste che i chiavaresi mi hanno presentato e per affrontare alcuni temi strategici che discuteremo domani in conferenza dei sindaci, tra cui il bilancio di esercizio 2021 e il potenziamento dell’erogazione dei servizi sanitari: nonostante il difficile periodo storico bisogna agire per accorciare le liste d’attesa e migliorare la fruibilità delle prestazioni – afferma il sindaco Federico Messuti a margine dell’incontro a cui ha preso parte anche il consigliere incaricato Alice Galli – Gli aspetti organizzativi, programmatori e gestionali saranno sempre affrontati durante nelle riunioni della conferenza dei sindaci, mentre proseguiranno in ogni distretto sociosanitario gli incontri specifici legati ai servizi integrati offerti ai cittadini».

«Con la stretta di mano di questa mattina al nuovo sindaco Federico Messuti prosegue la proficua collaborazione con il Comune di Chiavari per rispondere ai bisogni della comunità – commenta il direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia –. L’obiettivo che condividiamo è quello di consolidare i servizi territoriali e ospedalieri, ascoltare le esigenze che provengono dai territori, traguardare le sfide che arrivano dal PNRR e dalla sanità che evolve, e che richiedono una sempre più stretta cooperazione tra enti locali e azienda sanitaria per essere ancora più vicini alle persone. Rivolgo quindi al sindaco Messuti e alla sua squadra i miei auguri di buon lavoro».