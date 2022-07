Camogli: il Comune insiste, campi da padel all'Alega - LevanteNews

Da Claudio G. Pompei

Consiglio Comunale (di seguito una sintesi degli argomenti fra cui campi da Padel ad Alega e Navetta)

D.U.P. (documento di programmazione dell’attività politica futura)

Abbiamo votato contrario al documento e alla visione dell’Amministrazione anche perché

E’ finita totalmente la fiducia in chi non è riuscito a realizzare, in anni, molte di quelle che io considero priorità per la Città, dal parcheggio, diga a difesa del litorale e delle attività balneari, riqualificazione della periferia che, nonostante alcuni lavori svolti, in molti casi è lasciata in abbandono, un vero piano di rilancio delle attività commerciali, un vero piano di riacquisto e riqualificazione dell’ex ospedale, infatti oggi è stato comprato da un privato e a giugno 2022 il Comune ha deliberato di non usare il suo diritto di prelazione sull’acquisto.

Padel. L’Amministrazione non cambia idea. Realizzerà i campi da padel ad Alega, come dichiara il signor Costaro, consigliere comunale con delega allo sport. Trovo giusto creare strutture sportive, sbagliato il luogo indicato. Ho definito questa scelta un suicidio per Camogli. Alega è una zona che va ripensata ed ampliata, includendo anche la zona limitrofa al distributore, dedicandola a parcheggio auto e/o sosta pullman. È forse l’ultima area che si può usare a tali scopi.

Navetta. Il Comune non prevede di attivare un servizio gratuito di navetta in città e neanche per le frazioni, nonostante la scarsità di parcheggi e la viabilità in città difficoltosa. La società dei pullman ha aggiunto la navetta al loro servizio di autobus, per andare incontro a tante esigenze, ma si dovrà pagare.

L’Amministrazione comunale dichiara che non ha avuto risposte da parte della società AMT per posizionare macchinette automatiche erogatrici di biglietti degli autobus.

Gestione finanziaria spiaggia disabili. A mia domanda su come sia sostenuto il servizio, l’Amministrazione risponde che la Lega Navale Camogli ed il Club Vela Camogli (che hanno in concessione la spiaggia) non riceveranno il contributo di 22 mila euro proposto dal Comune, ma potranno, come da loro scelta, affittando lettini ed ombrelloni, autosostenersi ed ammortizzare i costi da loro sostenuti per assistere ai disabili.

Sicuramente il Comune si deve impegnare maggiormente e tempestivamente per migliorare dal punto di vista strutturale le criticità che ad oggi ancora presenta la spiaggia in oggetto.

San Fruttuoso, sicurezza. A San Fruttuoso avevo chiesto che per l’alto flusso di persone ci fosse personale delle forze dell’ordine o idoneo a gestire la sicurezza per evitare criticità.

Il Comune ha attivato una collaborazione con le guardie del Parco di Portofino.

Accesso ai portoni. Se dopo i richiami fatti dal Comune ad alcuni locali, di prestare più attenzione al mantenimento del posizionamento di tavoli e sedie per tutto il servizio,

il Comune ha accolto l’ idea di posizionare barriere di poco ingombro, ai lati dei portoni dei palazzi per consentire agli abitanti l’accesso con facilità.

Scala spiaggia Pineto. La scala in via Garibaldi, che dalla rotonda scende nella spiaggia del Pineto, oggi parte in cemento e con l’ultima parte in legno, dopo la mia interpellanza, verrà sostituita con una in acciaio.

Asfaltature. La strada che porta all’isola ecologica zona Bana verrà asfaltata solo dopo la realizzazione della fogna.

Verrà valutata la possibilità di posizionare specchi in punti pericolosi di questo tracciato ed in vie limitrofe come da precedenti mie richieste.

Gli alberi del parco giochi di piazza don Minzioni, dopo i controlli eseguiti dal Comune, non hanno presentato insetti, nonostante le segnalazioni di molti cittadini ed è stato confermato che l’area viene pulita e disinfettata con regolarità.

Riprendiamoci Camogli.