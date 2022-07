A-12: tamponamento, grave autista e lunga coda - LevanteNews

Singolare incidente oggi nel tratto tra Genova-Est e Nervi. L’autista di un tir in avaria ha fermato il mezzo ed è sceso dalla cabina spostandosi davanti al muso del mezzo per controllare la situazione. Nel frattempo è sopraggiunto un secondo tir che ha violentemente tamponato il mezzo in avaria. Questo, balzando in avanti ha investito e gravemente ferito il proprio conducente. Sul posto il 118, in vigili del fuoco, la polizia stradale gli uomini di Autostrade per rimuovere i mezzi incidentati e bonificare la carreggiata. L’autista ferito è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso. Il traffico ha subito code lunghe fino a sei chilometri.