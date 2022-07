Vernazza: "L'acqua sia utilizzata per scopi potabili" - LevanteNews

Dal comune di Vernazza

Il Sindaco

๐‚๐Ž๐๐’๐ˆ๐ƒ๐„๐‘๐€๐“๐Ž

โ€ข che gli osservatori degli usi idrici, istituiti nellโ€™ ambito delle Autoritร di distretto del Po e dellโ€™Appennino Settentrionale cui partecipa anche la Regione Liguria, hanno riconosciuto nel territorio ligure un livello di severitร idrica tale da determinare la necessitร di adottare opportune misure atte a non pregiudicare i prelievi idropotabili;

โ€ข che il perdurare dellโ€™assenza persistente di precipitazioni comporta una situazione di grave criticitร idrica;

โ€ข che la Societร ACAM ACQUE Spa con apposita nota richiede ai Comuni, gestiti dalla Societร un impegno comune, con il coinvolgimento della cittadinanza, volto ad economizzare il bene acqua mediante un razionale uso della stessa, evitando sprechi dovuti a utilizzo per scopi non domestici;

๐‘๐€๐•๐•๐ˆ๐’๐€๐“๐€ la necessitร di dover adottare dei provvedimenti in ordine alla limitazione dei consumi di acqua per un corretto e razionale utilizzo dellโ€™acqua potabile durante la stagione estiva, al fine di non compromettere il soddisfacimento del normale fabbisogno idrico, contenendo il fenomeno degli usi impropri e degli sprechi di acqua potabile;

๐•๐ˆ๐’๐“๐Ž lโ€™ art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

๐•๐ˆ๐’๐“๐Ž il vigente Statuto Comunale

๐Ž๐‘๐ƒ๐ˆ๐๐€

๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ ๐ฅ๐ข ๐ฎ๐ญ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐œ๐ช๐ฎ๐ž๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž, ๐œ๐จ๐ง ๐๐ž๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐๐ข๐š๐ญ๐š ๐ž ๐ฌ๐ข๐ง๐จ ๐š๐ฅ ๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐ณ๐š, ๐๐ข ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ซ๐ž ๐ฅโ€™๐š๐œ๐ช๐ฎ๐š ๐ฉ๐จ๐ญ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐š๐ข ๐œ๐ข๐ฏ๐ข๐œ๐ข ๐š๐œ๐ช๐ฎ๐ž๐๐จ๐ญ๐ญ๐ข ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ข ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ข ๐ฉ๐จ๐ญ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข.

๐€๐•๐•๐„๐‘๐“๐„

โ€ข che la violazione delle presenti disposizioni sarร punibile con una sanzione da โ‚ฌ 25,00 a โ‚ฌ 500,00, prevista dallโ€™ articolo 7 bis del D Lgs n. 267/2000 sullโ€™ ordinamento degli Enti Locali e smi;

โ€ข che a norma dellโ€™ art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 nยฐ 241 e ss. mm. e ii., avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 nยฐ 1034 (istituzione e competenze dei TAR), chiunque vi abbia interesse potrร ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova;

๐ƒ๐ˆ๐’๐๐Ž๐๐„

che il personale del Comando di Polizia Locale รจ incaricato della vigilanza per lโ€™esatta osservanza della presente Ordinanza.