E’ accaduto in via Torre San Gioacchino, a San Lorenzo della Costa, Comune di Santa Margherita Ligure. Il 118 con i Volontari del soccorso di Ruta, carabinieri e vigili del fuoco sono rimasti impegnati dalle 10.40 per buona parte della giornata per un uomo che, per il timore di subire pignoramenti, si era barricato in casa minacciando gesti estremi. Non sarebbe la prima volta che l’uomo si abbandona a questi gesti.