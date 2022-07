'Santa': frode informatica, denunciato un giovane - LevanteNews

Un equipaggio della Radiomobile della Compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure ha denunciato, per detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi e frode informatica, un giovane lombardo con pregiudizi di polizia. Dopo essersi impossessato abusivamente delle credenziali di un account per ordinazioni online di un 45 enne, ordinava pietanze alimentari per un valore complessivo di 200 euro, con addebito sul conto corrente della parte offesa. L’immediato intervento degli operatori, allertati dalla vittima, consentiva d’identificare e rintracciare il malfattore che veniva sorpreso in flagranza di reato nell’atto di ricevere la merce acquistata.