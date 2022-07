Recco: Gemma Calabresi presenta il libro “La crepa e la luce” - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Giovedì 28 luglio alle ore 19, la piazzetta antistante la libreria Capurro ospiterà la presentazione del libro “La crepa e la luce: sulla strada del perdono” di Gemma Calabresi. L’autrice dialogherà per l’occasione con il giornalista Fabio Pozzo. Con il patrocinio del Comune di Recco. Questo libro è il racconto di un cammino, quello che Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi, ha percorso dal giorno dell’omicidio del marito, cinquant’anni fa. Una strada tortuosa che, partendo dall’umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due bambini piccoli e un terzo in arrivo, l’ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni tentazione di rancore e rabbia e all’abbracciare, nel tempo e con sempre più determinazione, l’idea del perdono.

“Gemma Calabresi in questo libro ha saputo riunire momenti intimi e privati, la tragedia dell’uccisione del marito, con le vicende pubbliche della società italiana” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini.